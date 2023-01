Kultur & Society

Außer­gewöhnliche Fotografien aus Neuzeug

STEYR-LAND. Gleich zu Beginn des neuen Jahres konnte die Fotogruppe der Neuzeuger Naturfreunde einen beachtlichen internationalen Erfolg erzielen: Nach dem 7. Platz beim Weltcup der Fotoclubs im vergangenen Jahr, gelang es den Neuzeuger Fotograf:innen die Platzierung des Vorjahres noch um einen Platz zu toppen ...

Der Weltcup der Fotoclubs wird von der FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) veranstaltet, welche als weltweiter Verband die namhaftesten Vereine der Welt unter ihrem Dach vereint. Um die Vereinsleistung entsprechend darstellen zu können ist es erforderlich, dass mindestens 10 Mitglieder mit ihren Werken dazu beitragen ein repräsentatives Bild des Vereins abzugeben und ein Set aus 20 ihrer besten Bilder zu erstellen.

An dem weltweit größten Bewerb für Vereine beteiligten sich 224 Clubs aus 48 Ländern. Die Liste der teilnehmenden Vereine reicht von Chile bis Taiwan und von Finnland bis Südafrika. Eine Jury bestehend aus drei Juroren aus drei unterschiedlichen Ländern bewertete die Bilder und ermittelte die Sieger.

Der 6. Platz bei diesem weltweiten Wettbewerb ist für die Neuzeuger Fotografen der bisherige Höhepunkt ihrer Erfolgsgeschichte, sind sie doch damit bester österreichischer Verein unter den Teilnehmern. Jeden Einzelnen der erfolgreichen Amateurfotografen motiviert dieser großartige Erfolg sein Hobby mit Engagement und Hingabe weiterzuverfolgen.

Interessierte an kreativer Fotografie sind bei den Neuzeugern jederzeit willkommen, um sich bei den zweiwöchig stattfindenden Clubabenden ein Bild vom Clubgeschehen zu machen. Viel Informatives gibt es auch auf der Homepage des Vereins www.foto-neuzeug.at.

Und auch für alle, die erst mal in die Fotografie reinschnuppern wollen, gibt es ein Angebot. Wie schon im Vorjahr vermitteln die Neuzeuger ihr Wissen im März wiederum in Form eines 5-teiligen Einsteigerkurses. Interessierte können sich per E-Mail direkt an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wenden und sich vorab informieren.

Unten Bild 1: "ZZ Top" © Peter Kainrath

Unten Bild 2: "think over" © Robert Kolbrich

Unten Bild 3: "Baumreihen im Winter" © Kurt Ganglbauer