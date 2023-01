Kultur & Society

Kinopremiere mit Thomas Stip­sits im Star Movie Steyr

STEYR. Sommer, Sonne, "Griechenland" - Diese Kinokomödie erwärmt im Februar das Herz nach einem nebligen und dunklen Winter: In "Griechenland" von Regisseurin Eva Spreitzhofer übernimmt der Schauspiel- und Kabarettstar Thomas Stipsits die Rolle des unsicheren Hotelerben Johannes. Thomas Stipsits präsentiert "Griechenland" persönlich am Mittwoch, dem 15. Februar bei Star Movie in Steyr und Ried ...

Thomas Stipsits präsentiert "Griechenland" live und gemeinsam mit seinen Schauspielkolleginnen Claudia Kottal und Mona Seefried im Rahmen von zwei Star-Premieren am Mittwoch, dem 15. Februar bei Star Movie in Steyr und Ried. Filmbeginn ist in Steyr um 20:20 Uhr und in Ried um 20:30 Uhr. In Steyr findet der Bühnenauftritt der Stars im Kinosaal vor dem Film und in Ried nach dem Film statt. Tickets sind an den Kinokassen von Star Movie Steyr und Ried, oder online auf www.starmovie.at bereits im Vorverkauf erhältlich.

Filminhalt "Griechenland"

Der Hotelerbe Johannes müht sich vergeblich, den Ansprüchen seiner dominanten Mutter, seines geschäftstüchtigen Vaters und seiner selbstbewussten Verlobten gerecht zu werden. Johannes erlebt einen Schock, als ihm das Testament seines Vaters in einem Brief aus Griechenland zugeschickt wird. Nun erfährt endlich auch er, was alle schon wissen: Dass er einem Urlaubsflirt seiner Mutter entstammt, und sein vermeintlicher Vater nur der Ehemann seiner Mutter ist. Trotzig und überstürzt fährt er in die Wahlheimat seines tatsächlichen Vaters und landet auf einer kleinen Kykladen-Insel. Seine Vertrauensseligkeit macht ihn zum Spielball im Ränkespiel um sein Erbe. Ilias, Taxifahrer, Bürgermeister und Notar in Personalunion, erzählt ihm das Blaue vom griechischen Himmel, und dessen Gegenspielerin, die schöne Rina, verstrickt ihn ebenfalls in ein fein gesponnenes Netz aus Lügen und Täuschungsmanövern.

Offizieller Kinostart von "Griechenland" in Österreich ist am 23.02.2023.

Trailer zu "Griechenland"