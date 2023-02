Kultur & Society

10.000 Euro Spende an Leukämie­hilfe Österreich

STEYR/Ö. Der Verein „Aus Freude am Menschen“ spendete 10.000 Euro an Spendengeldern der BMW nahen Karl-Monz-Stiftung an die „Geben für Leben- Leukämiehilfe Österreich“. In Summe wurden in den letzten beiden Jahren bereits über 31.000 Euro für die Leukämiehilfe gespendet und 250 potentielle Lebensretter typisiert ...

Der Verein „Aus Freude am Menschen“ bündelt das soziale Engagement der Mitarbeiter des BMW Group Werk Steyr und veranstaltet unterschiedlichste karitative Projekte. Vor kurzem übergaben Werksleiter Klaus von Moltke und die Vorstandsmitglieder des Vereins eine Spende in der Höhe von 10.000 Euro an Vertreter der Leukämiehilfe Österreich. Möglich gemacht wurde diese Spende durch die Einreichung des Vereins-Projekts „Flohmarkt für den guten Zweck“ bei der BMW nahen Karl-Monz-Stiftung. Die Stiftung prämiert jährlich soziale Mitarbeiter-Projekte mit Spendengeldern für auserwählte Organisationen.

Zwei Jahre Mitarbeiter- Engagement zugunsten „Geben für Leben“: 31.000 Euro und 250 potentielle Lebensretter

Bereits seit zwei Jahren unterstützen das BMW Group Werk Steyr und dessen Beschäftigte die Leukämiehilfe Österreich. Dazu wurden unter anderem zwei Flohmärkte am Werksgelände organisiert. Durch das Engagement konnten insgesamt über 31.000 Euro an Geldspenden für „Geben für Leben“ generiert und mehr als 250 potentielle Lebensretter typisiert werden. Eine stolze Leistung für alle Mitwirkenden und die vielen freiwilligen Helfer des Vereins „Aus Freude am Menschen“!