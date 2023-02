Kultur & Society

Ideen für die Zukunft der Kirche in Steyr

STEYR. Etwa 70 Engagierte aus den katholischen Pfarrgemeinden Steyr und Umgebung trafen sich am 27. Jänner 2023 in der modernen Kirche am Resthof, um Ideen für die Zukunft der Kirche in Steyr zu entwickeln. Eine Arbeitsgruppe diskutierte mit Passanten über ihre Sicht der Kirche, ...

eine andere machte sich Gedanken über Solidarität und Nächstenliebe und eine dritte nahm den Titel „Werkstatt Kirche“ ganz wörtlich und baute ein Eingangstor als Symbol einer offenen Kirche. Schließlich versetzten sich die Teilnehmer in das Jahr 2029 und stellten sich vor, wie die neue Pfarre Steyr in diesem Jahr aussehen wird. Überlegt wurde dabei, wie Seelsorger/innen gut erreichbar sein können, wie die Kinder- und Jugendarbeit der Zukunft ausschauen und wie eine weltoffene Spiritualität in den Pfarrgemeinden gelebt werden kann. Da zukünftig die 15 Pfarrgemeinden der großen Pfarre Steyr von ehrenamtlichen Seelsorge-Teams geleitet werden, machte man sich Gedanken, wie die Zusammenarbeit aller verstärkt werden kann und was die Mitarbeiter/innen brauchen, um ihre Arbeit gut bewältigen zu können.

Wertschätzende Kommunikation und ein gutes Gesprächsklima konnte man bei dem Treffen in allen Arbeitsgruppen erleben. Ein wichtiges Thema war auch die Unterstützung der Schwächeren in der Gesellschaft, die sich von der Kirche und den Pfarrgemeinden konkrete Hilfe erwarten. Dazu will man auch die Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Auch aktuelle Fragen des Klimaschutzes wurden besprochen. Dass Pfarrgemeinden eine besondere Verantwortung für Natur und Schöpfung haben, war allen bewusst. Klar wurde auch, dass es in Zukunft notwendig ist, christliche Werte und Überzeugungen wieder stärker in die Gesellschaft einzubringen. Hier spielen das Dominikanerhaus, der Treffpunkt Mensch&Arbeit und die Caritas auch in Zukunft eine wichtige Rolle.

Einig waren sich alle über die gute Stimmung bei dem Treffen oder wie es ein Teilnehmer ausdrückte „Ich fahre gestärkt nach Hause.“ „Man konnte ein wirkliches Miteinander spüren“, fasste Ursula Stöckl von der Dekanatsleitung die Stimmung zusammen.

Alle Ideen und Vorschläge werden nun gesichtet und bilden die Grundlage eines Konzeptes für die Seelsorge der Zukunft. Am 16. Juni 2023 wird bei einem weiteren Treffen der erste Entwurf dieses Konzeptes diskutiert werden. Entschieden muss auch noch werden, wo das Büro der neuen Pfarre sein und wie die neue Pfarre heißen wird. Das neue Leitungsgremium der Pfarre wird der Pfarrvorstand, bestehend aus Pfarrer, Pastoral- und Verwaltungsvorstand, sein. 15 Pfarrgemeinden werden dann offiziell ab 1.1.2024 die neue Pfarre bilden.