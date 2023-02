Kultur & Society

HEY! Faschingsparty am 21. Februar

STEYR. Prinzessinen und Superhelden geben am Faschingsdienstag bei der großen Faschingsparty im HEY! Steyr den Ton an. "Verkleide Dich und komm' auch Du zur lustigsten Faschingsparty der Stadt! Im HEY! Steyr wartet ein großartiges Programm auf Dich."

Das perfekte Faschingsprogramm

DJ Super Mario & Luigi, bekannt als die Partymacher, heizen die Stimmung an und führen durch den Nachmittag mit lustigen Tänzen, zahlreichen Partyspielen, vielen Sofortgewinnen und den coolsten Songs. Groß & Klein bringen sie mit ihren Gags zum Lachen. Kinderschminken, Tattoos und Luftballon modellieren – ein volles Programm.

Und wer noch nicht genug Action hat, kann sich in der Hüpfburg austoben und mit GRATISKRAPFEN, so lange der Vorrat reicht, stärken. Nicht genug? Dann staune, wenn die FASCHINGSGILDE THALING einzieht mit dem Landesprinzenpaar und mit einen fulminantem Gardetanz die perfekte Show abliefert. Alles nur für „Partytiger“, jede Menge Spaß ist garantiert!

"Übrigens, die perfekte Einstimmung für die Party findest du jetzt schon unter www.heysteyr.at oder bei Müller bzw. C&A zum Abholen: das HEY! Ausmalbild. Jeder, der sein ausgemaltes Bild am 21.2. von 14-18 Uhr bei der Hüpfburg abgibt, erhält eine kleine Überraschung. Unter allen anwesenden TeilnehmerInnen wird um 18 Uhr eine Packung Lego Ninjago und Lego Friends verlost."

WANN: 21. Feb. 2023, 14:00 bis 18:30 Uhr

WO: HEY! Steyr, Anton Plochberger Straße 2, 4400 Steyr

Eintritt frei!