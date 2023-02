Kultur & Society

Neue Ausstellung: K.O.vid21 #07 – Inklusion

STEYR. Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Beeinträchtigung stellen im Steyrer Rathaus aus. Seit der ersten Ausstellung im Lockdown April 2021 entwickelt sich das prozessorientierte Kunstprojekt „K.O.vid21art“ im Rathaus Steyr kontinuierlich weiter. Verantwortlich dafür ist Johannes Angerbauer Goldhoff ...

„Nach der Ausstellung ‚Bridging the Gap‘ muss die Inklusion als logische Konsequenz folgen“, so Angerbauer. An der Ausstellung „Inklusion“ sind zwölf Künstlerinnen und Künstler der Lebenshilfe OÖ, Promente OÖ und SCHÖN für besondere Menschen sowie zwölf weitere Künstlerinnen und Künstler beteiligt. „Ich freue mich auf diese spannende Präsentation von Menschen verbindender Kunst in der Steyrer Rathausgalerie. Denn Kunst kennt keine Grenzen“, so Katrin Auer, Stadträtin für Kultur.

Die Eröffnung findet am Donnerstag, 23. Februar 2023, um 14 Uhr im Steyrer Rathaus statt. Begrüßen wird Katrin Auer (Stadträtin für Kultur). Zur Eröffnung spricht Alfred Rauch, der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des internationalen und integrativen Projekts Sicht:Wechsel.

Mit der 7. Gruppenausstellung „Inklusion“ in der Rathausgalerie Steyr sind es 91 verschiedene Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke im Rathaus zeigten. Es ist jedoch nicht die Quantität, sondern die Qualität der Kunst, die sich in den zwei Gängen zu den Amtsstunden für Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt präsentiert. Nähere Infos: unter www.stadtmuseum-steyr-at oder www.kovid21.art

Öffnungszeiten:

montags, dienstags, donnerstags 8 bis 16 Uhr

mittwochs, freitag 8 bis 12 Uhr

Vernissage: Donnerstag, 23. Februar 2023, 14 Uhr

Ausstellung: 24. Februar 2023 bis Mitte Mai 2023