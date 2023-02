Kultur & Society

Styra­burg Festival extended: Das Schloss­atelier erblüht mit Welt­literatur und Musik

STEYR. Das Schlossatelier des „Styraburg Festivals extended“ steht an zwei Abenden ganz im Zeichen der Weltliteratur mit einer Novelle und einem lyrischen Konzert ...

Hapé Schreiberhuber liest am Freitag, den 3. März um 19:30 Uhr „Das Lächeln am Fuße der Leiter.“ Dem Schriftsteller Henry Miller, ist ein kleines, literarisches Meisterwerk, als Anrufung des Glücks, gelungen. Es ist die Geschichte eines Clowns, der sich nicht damit zufrieden geben mag, die Leute zum Lachen zu bringen, sondern ihnen Glückseligkeit schenken will. Der Text entstand in Kalifornien 1948, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und wird ungekürzt in Zusammenarbeit mit dem Rowohlt Theater Verlag gelesen.

Gebhard Alber (.voc, Gitarre) ist in dem lyrischen Konzert „Der flexible Mensch“ am 4. März um 19:30 Uhr mit Gedichten und Reiseliedern aus 30 Jahren zu erleben. Er ist seit den Achtzigerjahren in vielen Ländern der Welt unterwegs, meist über weite Strecken per pedes oder mit dem Fahrrad. Bei jeder Reise ist ein leeres Buch mit dabei, das nach der Rückkehr vollgeschrieben ist - mit Liedern, Kurzgeschichten, und Gedichten. Eine spezielle Auswahl davon wird an diesem Abend zu hören sein, gemischt mit musikalischen Vertonungen herausragender, lyrischer Werke von Schriftsteller*innen wie Mascha Kaleko, Hermann Hesse oder Erich Kästner. Bassist und Multi-Instrumentalist Stephan Mastnak wird für musikalische Leckerbissen sorgen.

Kartenverkauf:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Telefon: 0650 59 22 322

Kombi-Ticket für beide Abende: 35.- Euro

„Das Lächeln am Fuße der Leiter“

von Henry Miller, Ungekürzte Lesung mit Hapé Schreiberhuber

In Zusammenarbeit mit dem Rowohlt Theater Verlag

Freitag 03.03. 2023 / 19:30 Uhr

Schlossatelier / Schloss Lamberg, Steyr

Ticket: 20.- Euro

„Der flexible Mensch“

Lyrisches Konzert mit Gebhard Alber (.voc, Gitarre)

und Stefan Mastnak (E-Bass, Kontrabass)

Samstag 04.03. 2023 / 19:30 Uhr

Schlossatelier / Schloss Lamberg, Steyr

Ticket: 20.- Euro