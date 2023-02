Kultur & Society

Urgestein Fredi darf auch bei 50er Faschings­sitzung nicht fehlen

BAD HALL. Zum 50. Mal gibt es in der Kurstadt Faschingssitzungen, zum Jubiläum hat sich der Bad Haller Carneval Club (BHCC) einiges einfallen lassen ...

„Die Vorfreude ist bei uns und der Bevölkerung riesengroß, dass wir endlich wieder auftreten können“, sagt BHCC-Präsident Walter Kober. Nach den Corona-Absagen 2021 und 2022 sind für heuer in der Jahnturnhalle sechs Faschingssitzungen angesetzt, der Vorverkauf lief sehr gut. „Nur an den Sonntagen sind noch gute Plätze zu haben“, betont Kober. Er und sein Team haben sich zum Jubiläum einige Besonderheiten überlegt. So gibt es heuer kein Prinzenpaar, die Rolle teilen sich sechs Regentenpaare aus der Vergangenheit, die jeweils bei einer Faschingssitzung im Einsatz sein werden.

Urgestein darf nicht fehlen

Das Programm erstreckt sich über vier Stunden und enthält heuer einige nostalgische Komponenten. „Wir blicken in einem Film auf Highlights der letzten Jahrzehnte zurück, außerdem werden einige Akteure das Jubiläumsthema aufgreifen“, verrät Präsident Kober. Seit vielen Jahren gehört Bürgermeister Bernhard Ruf dem Faschingsverein an, er wird auch heuer wieder mit Sonja Fahrngruber auf der Bühne stehen. Der Ternberger Ernst Sieghartsleitner schlüpft als politischer Totengräber zum 17. Mal in die Rolle des „Pompfüneberers“. Fredi Gegenhuber war bereits bei der Premiere 1972 dabei und hat seitdem nur dreimal gefehlt. Er weiß wieder, was es Neues gibt. „Fredi ist unser Urgestein und bringt immer wieder seine Fans zum Lachen. Es ist großartig, was der Mann leistet“, sagt Kober. 180 Personen helfen mit

Vor, auf und hinter der Bühne wirken 180 Personen bei den Faschingssitzungen des BHCC mit. Erstmals wird sich dort auch die 2012 gegründete Gugamusi präsentieren, die bisher nur bei anderen Aktivitäten wie in der PlusCity oder dem ORF-Gildenfasching am Bad Haller Hauptplatz aufgetreten ist.

WANN:

Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr

Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr

Sonntag, 19. Februar, 18 Uhr

WO: Jahnturnhalle, Steyrer Straße 46, 4540 Bad Hall

RESTTickets gibt es noch im Bürgerservice der Stadtgemeinde Bad Hall und online: www.stadttheater-badhall.com