Kultur & Society

Die Physiker: Dürren­matt-Drama im Steyrer Stadt­theater

STEYR. „Die Physiker“, ein Drama des Schweizer Schriftstellers Friederich Dürrenmatt, wird, am 2. März 2023 um 19.30 Uhr im Steyrer Stadttheater (Volksstraße 5) aufgeführt. Die Geschichte: In einem beschaulichen Schweizer Sanatorium werden zwei Krankenschwestern ermordet, angeblich von Patienten erdrosselt. Auf den ersten Blick erscheinen die Verdächtigen recht harmlos ...

Der eine hält sich für Albert Einstein, der andere für Sir Isaac Newton und dem dritten, Johann Wilhelm Möbius, erscheint König Salomon. Doch unter dem geschärften Blick des mit dem Fall betrauten Inspektors Voß offenbart sich immer deutlicher, dass hier nichts so ist, wie es den Anschein hat.

„Die Physiker“ zählt zu den meistgespielten und erfolgreichsten Theaterstücken im deutschen Sprachraum. Dürrenmatt hat das Werk Anfang der 1960er-Jahre verfasst, unter dem Eindruck des Kalten Krieges zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion.

Karten zum Preis von 25,50 Euro, 21 Euro, 16 Euro und 14,50 Euro bekommt man in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und Trafikplus-Trafiken in ganz Österreich zuzüglich Gebühren, im StadtService Steyr, Stadtplatz 27, (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800, über www.oeticket.com sowie an der Abendkasse.