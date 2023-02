Kultur & Society

Vom Broadway zum West­end: Musical-Reise um die Welt

STEYR. Eine Musical-Reise rund um die Welt wird am 1. März 2023 um 19.30 Uhr im Stadttheater Steyr (Volksstraße 5) präsentiert. Das Ensemble reist tanzend, singend und steppend mit dem Publikum nach New York (Broadway), Paris, Wien, London (Westend), Rio und Afrika. Bei jedem Stopp gibt es Geschichten und viel Musik ...

Karten zum Preis von 38 Euro, 31 Euro, 23 Euro und 16 Euro bekommt man in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und Trafikplus-Trafiken in ganz Österreich zuzüglich Gebühren, im StadtService Steyr, Stadtplatz 27, (Rathaus), Tel. 0 72 52 / 575 DW 800, über www.oeticket.com sowie an der Abendkasse.