Silvia kocht: ORF-Koch­show zu Gast in Steyr

STEYR. In der kommenden Woche wird die ORF Produktion „Silvia kocht“ ausgestrahlt, bei der Silvia Schneider auch einen Tag in Steyr unterwegs war. Als Köche sind Lukas Kapeller (Putz und Stingl) und Klemens Schraml (RAU) in der Sendung zu Gast und zaubern jeweils abwechselnd von Montag bis Donnerstag köstliche Gerichte ...

Menüs:

Montag (Lukas Kapeller): Geschmorter Spitzpaprika mit Schaffrischkäse und Zitrone | Gebratenes Forellenfilet mit geschmortem Orangen-Fenchel und Wermut-Fisch-Sauce

Dienstag (Klemens Schraml): Gegrilltes Reh-Carpaccio mit Frühlingsblüten | Zwiebelrost-Pilz mit Kartoffelstampf

Mittwoch (Lukas Kapeller): Rübenvielfalt mit gebratenem Chicorée und Heidelbeermarinade | Blunzntortellini mit Sauerkraut und Räucherfisch-Krenschaum

Donnerstag (Klemens Schraml): Weißer Waller im Frühlingsduft | Milchreis - in Erinnerung schwelgen und Genießen

In der Folge am Freitag stattet Silvia Schneider dem Familienbetrieb „Café Konditorei Bachhalm“ in Kirchdorf an der Krems einen Besuch ab. Nach einem Stadtrundgang in Steyr mit Wolfgang Hack geht es schließlich in den Taborturm, wo Sous Chef Gregor Lubowski Heilbutt mit Belugalinsen, Steinpilzen und Vichysoisse zubereitet. Das abschließende gemeinsame Wildwasserrafting mit Herbert Schörkhuber rundet den Besuch in Steyr ab.

Fotos © Silvia Schneider GmbH

Unten: Silvia Schneider mit Lukas Kapeller