Kinderzeit: Mein Sonntag in der Bücherei

STEYR. Am 19. März 2023 ist es wieder so weit: Die städtische Bücherei öffnet an einem Sonntagvormittag für ein Leseabenteuer mit Kindern zwischen 8 und 10 Jahren. Studien und Erfahrungen zeigen, dass Burschen weitaus seltener zum Buch greifen als Mädchen. Den Organisatoren (Kulturausschuss, Bücherei, Marlen Haushofer Literaturforum) ist es daher sehr wichtig, besonders die Burschen zum Lesen zu animieren ...

Gestartet wird um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Danach gibt es eine Erkundungstour durch die Bücherei, eine interaktive Lesung mit dem Steyrer Schriftsteller und Literaturpädagogen Till Mairhofer sowie unter anderem zahlreiche magische Experimente, Spiele, Quizfragen. Ein Team der Drehscheibe Kind gestaltet auf Wunsch auch gerne (abwaschbare) Tattoos. Zwischen 12 und 12.30 Uhr endet der Lese- und Spielevormittag. Als Erinnerung erhalten alle Kinder unter anderem ein Sofortbildfoto der Firma Hartlauer.

Anmeldungen sind unbedingt notwendig und ab sofort möglich – per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , telefonisch unter 07252/48423 oder persönlich in der Stadtbücherei an der Bahnhofstraße.