Kultur & Society

Klassik trifft Moderne: Früh­jahrs­konzert der Stadt­kapelle Steyr

STEYR. Die Stadtkapelle Steyr lädt am 19. März 2023 um 10:00 Uhr zum alljährlichen Frühjahrskonzert ins Stadttheater Steyr ein. Unter der Leitung von Kapellmeisterin Johanna Heltschl wird ein vielfältiges Programm zum Besten gegeben. Als Solisten dürfen die Musikerinnen und Musiker in diesem Jahr den österreichischen Ausnahmekünstler Jack Marsina willkommen heißen ...

Mit der Ouvertüre von Franz Lehars Meisterwerk „Wiener Frauen“ startet die Stadtkapelle in ein fulminantes und vielseitiges Konzertprogramm. Bei dem Stück „Die Geheimnisse der Etsch“ von Felice Carena kann der gespannte Zuhörer der Fantasie freien Lauf lassen bevor Otto M. Schwarz mit „The Magic Mountain“ etwas moderneren Wind wehen lässt. „Ein Leben lang“ der Fäaschtbänkler lässt das Publikum etwas Luft zeitgenössischer Volksmusik schnuppern. Danach geht es mit dem klassischen „Graf Zeppelin Marsch“ von Carl Teike in die Pause.

Die zweite Hälfte des Konzertes beginnt mit einem kurzen Ausflug nach Aarwangen, Schweiz mit „Crossroads Aarwangen“ von Carl Wittrock. Danach erklingen Alfred Reed´s Melodien von „Curtain up!“. Fliegen Sie mit „Come Fly with me“ von James van Heusen in weite Ferne bevor Jack Marsina die Ohren des Publikums im Anschluss mit den Stücken „Moon River“ von Henry Mancini und „New York New York“ von John Kander verzaubert und das Konzert damit ausklingen lässt.

Hörgenuss auf höchstem Niveau

Karten sind bei den Mitgliedern der Stadtkapelle Steyr, online über www.stadtkapelle-steyr.at, bei Herrn Schedlberger unter 0699/12470501, bei allen oö. Raiffeisenbanken und über Ö-Ticket erhältlich. Ein Tipp: Sichern Sie sich angesichts des großen Andrangs in den Vorjahren Ihre Karten im Vorverkauf! (VVK: € 15.-, TK: € 17.- / ermäßigt für Jugendliche bis zum vollendeten 19. Lebensjahr und Studenten: VVK: € 7.-, TK: € 8.-)

"Wir freuen uns auf Ihr Kommen!"