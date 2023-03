Kultur & Society

SoHo Ober­österreich - Stamm­tisch in Steyr: A queer'e Rundn

STEYR. Auch heuer finden in Steyr wieder der Pride-Monat im Juni und die LGBTQIA+ Parade am 1. Juli statt. Die SoHo Oberösterreich unterstützt diese Initiative und kommt mit einem offenen Stammtisch, der regelmäßig stattfinden wird, in unsere Stadt. "Interessierte sind herzlich eingeladen!", so Stadträtin Katrin Auer ...

Erster Stammtisch "A queer'e Rundn"

Am Samstag, 11. März um 19:00 Uhr im The Red Rooster

Neben Austausch zu diversen politischen Themen, lernst du queere Leute aus deiner Umgebung kennen.

The Red Rooster

Blumauergasse 2 (Vorbau Schloss Lamberg) · 4400 Steyr Stadt

Tel: 0699 12334095

Foto: Peter Röck