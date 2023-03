Kultur & Society

Goldenes Verdienst­zeichen der Republik an Ursula Voglsam

STEYR/OÖ. Die ehemalige Gemeinderätin und Seniorenbundobfrau Ursula Voglsam hat am 27. Februar von Landeshauptmann Thomas Stelzer das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich verliehen bekommen. Ursula Voglsam war von 2006 bis 2021 als Mandatarin im Steyrer Gemeinderat vertreten ...

Seit 2006 führt sie den Seniorenbund Steyr an der Spitze an und setzt sich dort für die Probleme und Anliegen der Steyrer Senior: innen ein. Mit großer Fürsorge und Engagement unterstützt sie die Senioren in den verschiedenen Belangen des täglichen Lebens. Ihre soziale Ader stellt sie auch in den verschiedensten weiteren ehrenamtlichen Funktionen unter Beweis.