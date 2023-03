Kultur & Society

42. Dietacher Mostkost: Most Oscar geht an Juliane Öhlinger

STEYR-LAND. Bei der 42. Dietacher Mostkost gingen am Sonntag, 12. März im Kubiz Dietach viele gute Moste aus der Region über den Tresen. Zur Verkostung hatten Landwirte aus Dietach sechs Moste eingereicht, die von der Jury prämiert wurden ...

Den ersten und zweiten Platz für den besten Most aus der Region holte sich Juliane Öhlinger, der dritte Platz ging an Karl Thoma. Der Musikverein Dietach sorgte für Stimmung, kulinarisch wurden die Besucher von der Ortsbauernschaft verwöhnt und nach dem Motto „A guada Most der ghert verkost!“ gab es die prämierten Moste auch zu verkosten.

Unter den Ehrengästen bei der Mostkost konnten unter anderem Nationalrat Johann Singer, Landtagsabgeordnete Regina Aspalter, Bürgermeister Johannes Kampenhuber und Vizebürgermeisterin Sabine Schröck begrüßt werden.