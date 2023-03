Kultur & Society

Fasten­suppe des Rotary Club Steyr am 01. April

STEYR. Der Rotary Club Steyr lädt am Samstag, 1. April 2023 zur Fastensuppe auf den Steyrer Stadtplatz ein. In der Zeit von 10.00 – 13.00 Uhr servieren die Mitglieder des Steyrer Serviceclubs beim Leopoldibrunnen eine würzige Suppe und informieren über die zahlreichen Charity-Aktionen im heurigen Jahr ...

Es wurde ein gut dotierter Krisen-Hilfsfond eingerichtet, aus dem Menschen, die in eine akute Notlage gekommen sind, unterstützt wurden. „Mehreren Familien, die in große Not geraten sind, konnte so schon rasch und unbürokratisch geholfen werden“, berichtet Präsident Bernhard Ruf. Das Landespflegezentrum Christkindl wird seit über 40 Jahren mit einem Weihnachts-Scheck unterstützt, der für die tiergestützte Therapie verwendet wird. Diese umfasst geplante pädagogische, psychologische und sozialintegrative Aktionen mit Tieren für die Bewohner des Heimes.

In Zusammenarbeit mit der Sozialabteilung der Stadt Steyr vergibt der Club leihweise Mikro-Geldaushilfen bis € 1.500,--. Der Betrag muss über einen Zeitraum von max. 24 Monaten ohne Zinsen zurückbezahlt werden. Der Club unterstützt somit die kurzfristige Überbrückung von finanziellen Engpässen, wie Wohnungskautionen.