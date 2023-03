Kultur & Society

Ennstaler Ferien­programm in den Oster­ferien: Für Groß & Klein und für Jung & Alt

STEYR-LAND. In den Osterferien von 3. – 7. April 2023 bietet der TVB Steyr + Nationalpark Region gemeinsam mit dem Lebensraum Ennstal für Gäste und alle Daheimgebliebenen ein abwechslungsreiches und spannendes Ferienprogramm an: "Wir machen Nägel mit Köpfen, probieren unter fachkundiger Anleitung die Sportart Klettern, Arbeiten in der Waldwerkstatt, ..."

" ... bringen unsere Mountainbikekünste auf die nächste Stufe und erkunden das Naturschutzgebiet Kreuzberg."

Montag: Besuch in der Waldwerkstatt im Nationalpark Kalkalpen Besucherzentrum

Dienstag: Erkundung des Naturschutzgebiets Kreuzberg

Mittwoch: Nagelschmieden beim Brandstätter Hammer

Donnerstag: Schnupperklettern in der Kletterhalle 6A

Freitag: MTB Fahrtechniktraining in Großraming

Teilnahme:

Die Teilnahme ist möglich, solange Plätze verfügbar sind. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail jeweils bis spätestens 9 Uhr am Vortag erforderlich.

Anmeldung:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Informationen:

www.lebensraum-ennstal.at. Montag bis Freitag 9-12 Uhr, Tel. 07355 6255 36