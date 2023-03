Kultur & Society

Erzählcafé zum alten Heimat­haus: Stadt­museum lädt zum Gespräch

STEYR. Bei einigen Besucherinnen und Besuchern des Stadtmuseums Steyr kommt Nostalgie auf. Sie erinnern sich an das alte Heimathaus im Innerberger Stadel, wo sie vor einer unübersehbaren Fülle von Ausstellungsstücken standen. Seit 1913 befand sich im ehemaligen Getreidespeicher ein Museum ...

Im Eingangsbereich und ersten Stock wurden die „Volkskundliche Sammlung“ und die „Lamberg´schen Krippenfiguren“ präsentiert. Apothekergefäße aus dem neuzeitlichen Steyr, Hinterglasmalerei aus Sandl sowie diverses bäuerliches Mobiliar, dazwischen Kunstwerke des berühmten Stahlschnittmeisters Michael Blümelhuber, die bedeutende Petermandl‘sche Messersammlung, die ornithologische Sammlung von Karl Steinparz, der Waffensaal mit Exponaten zum Thema Werndl und Waffenfabrik, die Nagelschmiede als auch die mittelalterliche Sensenschmiede, dies alles fand man im Museum.

Das Stadtmuseum Steyr lädt am Mittwoch, 5. April, 10 Uhr, zum Gespräch über vergangene Zeiten ein. In gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen stehen Ihre persönlichen Erinnerungen und Geschichten rund um das Heimathaus im Mittelpunkt. Haben Sie ein Ausstellungsstück oder eine Sammlung, an das Sie sich besonders erinnern? Haben Sie mit der Schulklasse das Heimathaus besucht? Hatten Sie einen Lieblingsplatz im Haus? Das Team des Stadtmuseums Steyr freut sich auf Ihre Geschichten.

Termin:

5. April 2023, Beginn: 10 Uhr im Museumsshop

Das Café Ins Neutor bietet dazu Kaffee und Kuchen. Kein Eintritt, keine Anmeldung!

Nächster Termin: 10. Mai, 10 Uhr: Der Stadtplatz im Wandel