Kunst auf Rädern im Alten- und Pflege­heim Münichholz

STEYR. Nicht auf MTV sondern in den Hallen des ehrwürdigen Alten- und Pflegeheim Münichholz (APM) ging die Auftaktveranstaltung zum „Kunst-auf-Rädern-Reigen“ am vergangen Mittwoch, den 15. März durch die Alten- und Pflegeheime Steyr über die Bühne. Wie bei MTV gab das wunderbare Team rund um Herbert Fischerauer „live and unplugged“ die beliebtesten Operetten-, Musical- und Schlagermelodien für die Bewohnerinnen und Bewohner zum Besten ...

Von „Sah ein Knab ein Röslein stehen“ über „Strangers in the Night“ bis zu „Was gibt es Neues“ von Heinz Conrads war alles dabei. Es immer wieder ein besonderer Moment zu sehen, welche Freude diese Lieder bei den Bewohnerinnen und Bewohnern auslösen. Die Liebe zur Musik bleibt zum Glück sehr, sehr oft auch im hohen Alter und bei zunehmenden Einschränkungen erhalten.

Dazu der zuständige Steyrer Vizebürgermeister Dr. Michael Schodermayr: „Gerade für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die eben nicht in dieser inzwischen omnipräsenten medialen Welt aufgewachsen sind, stellen diese Livekonzerte einen wichtigen Teil für ihre kulturelle Teilhabe dar. Ein großes Danke geht an die Künstlerinnen und Künstler sowie Financiers dieser nicht mehr wegzudenkenden Heim-Veranstaltungsreihe.“

Das Projekt „Kunst auf Rädern“ wird vom gleichnamigen Verein mit Sitz in Baden betrieben. Ziel ist es, Menschen zu erreichen, die selbst nicht mehr Theateraufführungen oder Konzerte besuchen können.