Maibaum­fest 2023 der Frei­willigen Feuer­wehr Schwaming

GARSTEN/SCHWAMING. Bereits zum 40. Mal wird bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwaming das traditionelle Maibaumfest wieder stattfinden: Am Sonntag, den 30. April 2023 startet um 17:00 Uhr startet die Veranstaltung beim Feuerwehrhaus in Schwaming (Tinstinger Straße 52, 4523 Garsten) und findet bei jeder Witterung statt ...

Zu Beginn wird der Kindermaibaum mit der Jugendgruppe und allen anwesenden Kindern aufgestellt, anschließend der traditionelle Maibaum von den anwesenden Florianis der Feuerwehr Schwaming. Beide Bäume werden mit reiner Muskelkraft mit der Hilfe von sogenannten „Schwoiben“ aufgerichtet.

Bei schönem Wetter darf auf die Maibäume in Schwaming geklettert werden, wobei alle Teilnehmer/innen mit einem Klettergurt und Seil gesichert werden. Für die Kraxler gibt es wieder großartige Sachpreise zu gewinnen. Als Highlight des Abends wird es eine Tombola mit großartigen Sachpreisspenden aus der Umgebung geben, wobei die zwei Maibäume als Hauptpreis zu gewinnen sind. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Am Dachboden wird es in gewohnter Art eine Bar und im Keller eine gemütliche Weinlaube geben.

Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt der Feuerwehr zur Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges zugute. "Auf euer Kommen freuen sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwaming."