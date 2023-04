Kultur & Society

Samstagsführungen in Steyr: Verborgene Innenhöfe

STEYR. Das Thema der Samstagsführungen am 15. und 22. April 2023 lautet „Verborgene Innenhöfe“. Viele Häuser am Stadtplatz und im Steyrdorf verfügen über verborgene Innenhöfe aus der Spätgotik oder Renaissance. Sie ziehen die Besucher in ihren Bann und laden zum Verweilen ein ...

Samstag, 15. & 22. April 2022 um 14 Uhr

Treffpunkt beim Rathaus, Dauer ca. 2 Stunden

Anmeldung bis 12 Uhr beim Tourismusverband Steyr, Tel. 07252/53229-0

Kosten: € 10,- p. P., Kinder 6-14 Jahre € 5,- (mit OÖ Familienkarte Kinder frei)

"Entdecken Sie mit uns die schönsten Arkadenhöfe der Stadt!"