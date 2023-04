Kultur & Society

Theatertage Steyr 2023 im Alten Theater Steyr

STEYR. Theater für jung und alt - in all seiner Vielfalt von 28. April bis 1. Mai: Ein neues Festival für Theater- und Musikbegeisterte startet im Alten Theater Steyr. Das Programm umfasst von der Kinderoper über Popmusik und Hiphop, Konzerte und einer Lesung sowie verschiedene Workshops, Märchen und Kabarett alles, was das kulturelle Herz begehrt ...

Eine spezielle Inszenierung der Zauberflöte findet hier ebenso ihren Platz wie modernster österreichischer Rap. Veranstaltet werden die Theatertage Steyr 2023 vom Kulturverein „Freiatmende Kunst“. Intendantin Dr. Beate Korntner-Kanitz möchte hier ein Theaterfestival ins Leben rufen, das alle Menschen anspricht, von jung bis alt und gleichzeitig oberösterreichische Künstler*innen fördert. Insbesondere werden auch Familien angesprochen, die gerne einmal ausprobieren möchten, welche Möglichkeiten Theaterspielen bietet.

FREITAG, 28.4.2023

• 19:00 – 20:30: Ein Frauenleben Süß-Sauer - ein musikalisches Kabarett

• 22:00 – 23:00: Mad&Chilli - oberösterreichischer Pop

SAMSTAG, 29.4.2023

• 10:00 – 11:00: Der Zaubertopf - musikalisches Märchen für Kinder

• 11:00 – 11:45: Workshop: Drama Kids: Musik- & Schauspiel-Workshop für Kinder ab 6

• 14:00 – 15:00: Workshop: More DRAMA!: Schauspiel-Workshop für Erwachsene und Jugendliche

• 16:00 – 17:00: Starke Frauen, Starke Musik - musikalische Märchen für Erwachsene

• 18:00 – 19:00: Mühlviertler Laterndlmusi - echte alpenländische Volksmusik

• 20:00 – 21:30: Law Busters: Recht Humorvoll - märchenhafte Rechtsgeschichte

SONNTAG, 30.4.2023

• 10:00 – 11:00: Die Zauberflöte - eine (Parkbank-) Oper für Groß und Klein

• 11:00 – 12:00: Workshop: Sing along, but not alone: Gesangsworkshop

• 13:00 – 14:00: Workshop: Klavier Klangbaden - Meditation und Klaviermusik

• 15:00 – 16:00: Elements - ein Chorkonzert

• 16:30 – 17:30: Morgentau - eine Lesung

• 20:00 – 21:30: Im Rausch der Nacht - eine musikalisch-literarische Reise

MONTAG, 1.5.2023

• 16:00 – 17:00: Die Zauberflöte - eine (Parkbank-) Oper für Groß und Klein

• 17:30 – 18:30: Wenn Frauen „Zitt(h)ern“ - ein Zither-Konzert

• 19:30 – 20:30: RawCat & Miss BunPun - Pussy Power, österreichischer Rap

Es gibt Einzel-, Tages- und Festivaltickets. Tageskarten berechtigen zum Eintritt aller Veranstaltungen des jeweiligen Tages, außer zu den Workshops. Tickets und nähere Informationen: www.theatertage.at oder auf Instagram: @theatertagesteyr

"Gerne können wir auch besondere Aktionen für Ihre Kunden (Rabattcode,…) anbieten."