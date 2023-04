Kultur & Society

Schüler:innen sammeln über 340 Euro für Erd­beben­opfer

STEYR. Den Schülerinnen und Schülern der MS 2 GTS Ennsleite war es ein großes Anliegen, in ihrem möglichen Rahmen Geld für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu sammeln. Die Mädchen der 3a organisierten einen Kuchen- und Topfenbrotverkauf an vier Nachmittagen. Viele Kinder der Schule erklärten sich bereit, selbstgebackene Mehlspeisen mitzubringen ...

Der Verkauf war so erfolgreich, dass 341,86€ eingenommen werden konnten. Mit dieser Spende können nun vier Familien zwei Wochen lang mit dringend benötigten Lebensmitteln versorgt und eine Familie mit einem Hygiene-Paket für einen Monat unterstützt werden.