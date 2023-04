Kultur & Society

Podiums­diskussion zum Thema Armut am 09. Mai

STEYR. Das Dominikanerhaus Steyr und die Caritas OÖ laden am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion über Armut ins Dominikanerhaus ein. Im Zentrum steht das Buch „Armut“ von Daniela Brodesser, die gemeinsam mit Vizebürgermeister und Sozialstadtrat Dr. Michael Schodermayr und Caritas OÖ-Direktor Franz Kehrer, MAS für das Thema sensibilisiert. Der Eintritt ist frei ...

Die österreichische Autorin Daniela Brodesser hat selbst mehrere Jahre mit dem absoluten Minimum auskommen müssen und engagiert sich seit langem für eine bessere Sozialpolitik. In ihrem soeben erschienen Buch „Armut“ schildert sie ihre sehr persönliche Geschichte.

Vom Prozess, sich bewusst zu werden, arm zu sein, über das anfängliche Verdrängen bis hin zur Scham, die sie deswegen im Alltag begleitete. Sie weiß aus eigener Betroffenheit, was Armut an Verwüstung hinterlässt und was finanziell und menschlich angebracht wäre, um Betroffene nicht in eine Sackgasse zu führen. Die gesellschaftliche Entwertung von Menschen, die arm sind, prekär leben und vom sozialen Netz berechtigterweise aufgefangen werden sollen, hat viele Facetten.