Garstner Berglgrab nimmt am Inter­nationalen Museums­tag OÖ teil

STEYR-LAND. Im Rahmen der vom Verbund der OÖ Museen veranstalteten Aktionswoche, in der viele oberösterreichische Museen zur Entdeckung einladen, beteiligt sich heuer zum ersten Mal das Stiftsmuseum Garsten mit dem Heiligen Grab in der Losensteinerkapelle ...

Am Sonntag 7. Mai 2023 von 13.00 bis 17.00 h steht das von Johann Wenzel Bergl gestaltete barocke Kulissengrab im Mittelpunkt. Es werden Highlight-Führungen angeboten. Diese 1777 entstandene Illusionsmalerei ist für Oberösterreich einzigartig. Auch die Museumsräume stehen für die Besucher zur Besichtigung offen.

Das Heilige Grab wurde 1777/78 vom Barockmaler Johann Wenzel Bergl geschaffen, der auch für Kaiserin Maria Theresia einige Privaträume in Schönbrunn gestaltet hat. Es besteht aus vier hintereinanderstehenden Kulissen, die begehbar sind.

Die Aufstellung von Heiligen Gräbern während der Fastenzeit war bis Anfang des 20. Jhdts. weit verbreitet. In Garsten hat es die Zeiten in einem Depot überdauert und nimmt nach Restaurierungsarbeiten wieder jährlich seinen angestammten Platz ein.

In der Kapelle beeindrucken auch die Grabmäler mit den Ritterdarstellungen, die von der Adeligenfamilie der Losensteiner stammen.

Führungen und Besichtigung am Internationalen Museumstag in OÖ am Sonntag, 7. Mai 2023 von 13.00 - 17.00, Telefon für Rückfragen 07252-54196, Pfarre Garsten.