Bürger:innen­dialog wird fortgesetzt: Rund­gang in der Innenstadt-Oase Schlosspark

STEYR. Allen Interessierten bietet die Stadt Steyr am 5. Juni 2023 einen Rundgang durch den Steyrer Schlosspark an. Die Besucherinnen und Besucher werden dabei unter anderem von Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr sowie vom Landschaftsarchitekten Alfred Benesch begleitet. Zwei Termine stehen zur Auswahl: 17 Uhr und 18 Uhr ...

Treffpunkt ist im Schlosspark vor dem Palmenhaus. Um Voranmeldung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! wird gebeten.

Der Schlosspark zählt zu den beliebtesten Naherholungsgebieten in Steyr. Seit 2022 wird der Park revitalisiert. Warum, wo und in welcher Form wird bei diesem Rundgang erläutert und gezeigt. Auch zum Stand der Masterplanung, zu ersten Ergebnissen der Grundlagenforschung und zur Zukunft des Parks soll dabei informiert werden. In Form eines Bürger:innendialoges ist auch die Bevölkerung das Projekt „Innenstadt-Oase Schlosspark“ eingebunden. Dazu die zuständige Referentin Anna-Maria Demmelmayr: „Die Qualität dieser grünen Lunge soll weiter verbessert werden, wobei die Anlage ihre Erholungs-Funktion natürlich beibehalten wird.“

Einen Burggarten gab es in Steyr schon ab dem 15. Jahrhundert. Aber erst im März 1844 bekam der damalige französische Ziergarten sein heutiges Aussehen als englischer Landschaftspark. Öffentlich zugänglich ist der Schlosspark seit 23. Juli 1919. 1938 übernahm die Reichforstverwaltung den Park, 1942 der Reichsgau Oberdonau. Schließlich gelangte der Schlosspark in den Besitz der Stadt Steyr.