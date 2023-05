Kultur & Society

Gedenk­feier beim Italiener-Denk­mal am Friedhof in Steyr

STEYR. Am 06. Mai kamen anlässlich des 78. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen etwa 150 Personen, darunter sehr viele Jugendliche, nach Steyr. Beim Italiener-Denkmal am Friedhof in Steyr fand eine bewegende Gedenkfeier statt. Seit 16 Jahren kommen Angehörige von KZ-Opfern aus Italien nach Steyr um ihrer Verwandten zu gedenken ...

Mariela Valota aus Sesto San Giovanni gedachte in berührenden Worten ihres Großvaters Guido Valota, der auf der Ennsbrücke in Steyr am 5. oder 6. April 1945 erschossen wurde. Der Vorsitzende des Mauthausen Komitees Steyr Karl Ramsmaier würdigte in einer kurzen Biographie sein Leben und seinen Widerstand gegen den Faschismus. Valota hatte damals kleine Geldbeträge gesammelt und sie Familien von bereits verhafteten Arbeitern übergeben. Er selbst wurde 1944 in Folge eines Streiks verhaftet und in das KZ Mauthausen deportiert. In vier Außenlagern musste er Zwangsarbeit leisten.

Unter den Besuchern war auch die 88-jährige Rafaela Lorenzi. Ihr Vater Cesare Lorenzi überlebte Mauthausen, Auschwitz, das Lager der Saurer-Werke in Wien und das Außenlager Steyr-Münichholz. Er starb zwei Wochen nach seiner Befreiung an den Folgen der KZ-Haft.

Besonders freute die italienische Delegation, dass die Schrift auf der Gedenktafel für Guido Valota und seinen Freund Pericle Cima erneuert und die Gedenkfeier durch zwei Musiker verschönert wurde. In den Gedenkworten wurde auch Giuseppe Valota, der Sohn von Guido Valota, erwähnt. Er setzte sich für die Erinnerung an alle Opfer des Faschismus ein und war dem Mauthausen Komitee Steyr in tiefer Freundschaft verbunden. Im Juni 2021, wenige Monate vor seinem Tod kam er nochmals nach Steyr um seines ermordeten Vaters zu gedenken.