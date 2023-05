Kultur & Society

Land­jugend Wolfern veranstaltet das Stück Quer­beet

WOLFERN. Ob Krimiliebhaber oder Komödienfan, auch heuer ist beim Theater der Landjugend wieder für jeden etwas dabei. Das diesjährige Stück „Querbeet“ handelt von einem Kriminalfall in einem Kleingartenverein ...

Und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Reichlich erfrischende Getränke sowie verschiedenste belegte Brote und Weckerl werden von den Mitgliedern an Sie ausgeschenkt. Für alle Süßen gibt es natürlich auch eine Auswahl an leckeren Mehlspeisen. Unterstützen auch Sie die Landjugend Wolfern und besuchen Sie das Theater an einem der Termine.

Wann:

Samstag, 20. Mai, 19:30 Uhr

Samstag, 27. Mai, 19:30 Uhr

Montag, 29. Mai, 18 Uhr

Samstag, 03. Juni, 19:30 Uhr

Sonntag, 04. Juni, 18 Uhr

Donnerstag, 08. Juni, 18 Uhr

Kartenvorverkauf unter 0670/357 30 75 zwischen 18 und 20 Uhr. Eintritt für Erwachsene um 10€ und Kinder bis 14 Jahre um 4€.

Wo:

Pfarrheim Wolfern

Schulstraße 3

4493 Wolfern