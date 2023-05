Kultur & Society

Kinder­freunde Steyr-Kirch­dorf schulten Mit­arbeiter:innen für bevor­stehende Saison

STEYR. Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf boten, wie jedes Jahr, ein spannendes Schulungsprogramm für neue und bestehende Mitarbeiter*innen der mobilen Spielanimation. Gleich zwei Schulungsstandorte standen zur Auswahl. In Steyr gab es ein buntes Programm und es fand auch ein Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz statt, damit die Mitarbeiter*innen im Notfall bestens helfen können ...

Unter anderem wurde rechtliches und organisatorisches Grundwissen besprochen. Die Hüpfburgen wurden aufgebaut und natürlich auch getestet. Die Bastelmaterialen wurden besichtigt, Ideen ausgetauscht und auch Großgruppenspiele wurden vom diesjährigen Team ausprobiert. In Klaffer erlebten die Mitarbeiter*innen ein vielseitiges pädagogisches Grundkonzept und interessante Workshops, wie „Spiele für Viele“, „Kinderschminken“ und „Luftballontiere gestalten“. Auch hier wurden die Hüpfburgen aufgebaut, es wurde gespielt, gesungen und viel gelacht.

Die Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf freuen sich auf eine tolle Saison mit vielen Spielbuseinsätzen bei Hochzeiten, Firmenfeiern, Ortsgruppenfesten, Spielplatzfesten und auch bei unseren Geburtstagsfeiern in der Krabbelstube Kuschelbär. Wenn auch du Teil dieses Teams werden möchtest, dann bewirb dich per Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!