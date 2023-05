Kultur & Society

UNESCO-Welterbe: Tag­ung in Steyr

STEYR. Die Stadt Steyr unternimmt gemeinsam mit der gesamten Region Eisenstraße einen Anlauf, als UNESCO-Welterbe nominiert zu werden. Am 23. Mai 2023 treffen in einem Steyrer Hotel Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertreter der Region zusammen, um Strategien für den Weg zum UNESCO-Welterbe zu entwickeln ...

Insgesamt werden in Steyr mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Kommunen dreier Bundesländer (Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark), Tourismusverbänden, Leader-Regionen* und Abteilungen von Land und Bundesministerien erwartet. Dazu Bürgermeister Markus Vogl: „Bis heute präsentiert sich die Region Eisenstraße als eine vom Montanwesen geprägte mitteleuropäische Kulturlandschaft, die in ihrer Gesamtheit einen einzigartigen Wert besitzt.“ Kultur-Stadträtin Katrin Auer ergänzt: „Das Potenzial der Region liegt in der Vielfalt der Natur- und Kulturmonumente und natürlich in der langen Bergbau-Tradition.“

Auch die Steyrer Denkmalschutz-Referentin Evelyn Kattnigg spricht sich für die Aufnahme der Region ins UNESCO-Welterbe aus: „Die Eisenstraße ist mit Steyr sowohl eines der kulturellen als auch der landschafts- und naturräumlichen Aushängeschilder Österreichs. Sie ist von einer mehr als 800-jährigen Nutzungsgeschichte der Eisenindustrie geprägt und erinnert an unsere Wurzeln und die Traditionen unserer Heimat. Eine Ernennung zum UNESCO Welterbe würde die Städte und Gemeinden der Region stärken und im wahrsten Sinne des Wortes wieder zusammenschmieden.“

Tourismus-Stadträtin Judith Ringer zur Welterbe-Konferenz in Steyr: „Eine Eintragung in die Liste des UNESCO-Welterbes wäre für Steyr und die gesamte Eisenstraßen-Region ein sehr starker, positiver Impuls. Wir könnten dadurch eine Steigerung der Besucherzahlen erreichen und zusätzlich Einnahmen erzielen.“ Unter anderem hat es bereits 2006 eine Fachtagung zu diesem Thema in Steyr gegeben. Schon damals war man übereingekommen, nicht einzelne Stätten und Orte der Eisenstraße für die Eintragung in die Welterbe-Liste der UNESCO vorzuschlagen, sondern die gesamte Region.

*LEADER steht als Abkürzung für das französische „Liason entre actions de développement de l'économie rurale“, auf Deutsch die "Verbindung von Maßnahmen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft".