Farben. Formen. Vielfalt: Aus­stellung in der Schloss­galerie Steyr

STEYR. „Farben. Formen. Vielfalt“ - so lautet der Titel der Ausstellung von Karin und Christian Haider in der Schlossgalerie Steyr. Das Künstlerpaar aus dem Mühlviertel ist seit mehreren Jahren im Bereich Acrylmalerei und Kunstschweißen tätig. Die beiden haben noch sehr viele Ideen im Kopf, die sie gerne umsetzen möchten. „Leider können wir unserer Tätigkeit nur als Hobby nachgehen“, meinen die Haiders ...

In der Ausstellung in der Schlossgalerie in Steyr findet man zahlreiche Exponate, die die Spannbreite ihres künstlerischen Schaffens widerspiegeln. Zu sehen gibt es neben einigen Kunstwerken aus Altmetall auch zahlreiche Acrylbilder in bunten Farben sowie ausgewählte Aktmalereien. Die Vielfalt der Farben und Formen kann man im Zeitraum von 31. Mai bis 25. Juni 2023 bestaunen. An den Wochenenden sind Karin und Christian Haider persönlich vor Ort anzutreffen und freuen sich auf Ihren Besuch. Die Vernissage findet am Dienstag, 30. Mai 2023, 19 Uhr, statt.

Öffnungszeiten:

Di, Do-So: 10.00-13.00 und 13.30-17.00 Uhr

Mi: 10.00-13.00 Uhr

feiertags geschlossen