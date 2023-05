Kultur & Society

Ehemaliger Stadt­pfarrer im Gedächt­nisbuch Ober­österreich

STEYR. Das Gedächtnisbuch Oberösterreich ist eine Sammlung von Biografien zu Personen, die im Nationalsozialismus aus den verschiedensten Gründen verfolgt waren oder durch widerständiges Handeln gegen das NS-Regime ihr Leben in Gefahr brachten. Es kann im Mariendom Linz und im "Verschütteten Raum" des Linzer Schlossmuseums aufgeschlagen werden ...

Am 9. Mai 2023, wurden im Linzer Mariendom die Biografien weiterer Personen präsentiert, darunter auch ein Beitrag über den ehemaligen Steyrer Stadtpfarrer Johann Steinbock (1909-2004). Verfasst wurde der Beitrag von Karl Ramsmaier, dem Vorsitzenden des Mauthausen Komitees Steyr.

Steinbock bekam Anfang März 1939 in Ried im Innkreis Schulverbot, und wurde Mitte März 1939 Kooperator der Vorstadtpfarre St. Michael in Steyr. Im September 1941 verhaftete man ihn und warf ihm Betätigung in einer „illegalen Organisation“ zum Nachteil des Deutschen Reiches vor. Es lagen weder Beweise vor noch wurde eine Anklage gegen ihn erhoben. Trotzdem wurde er am 23. Jänner 1942 in das Konzentrationslager Dachau überstellt. Die mehr als dreijährige KZ-Haft war geprägt von Hunger und Zwangsarbeit.

Am 29. April 1945, wurde er im KZ Dachau von US-amerikanischen Truppen befreit. Von Juli 1945 bis Mai 1947 war er wieder als Kooperator in der Vorstadtpfarre St. Michael in Steyr tätig. Von 1947 bis 1951 arbeitete er als Seelsorger in der Stadtpfarre Steyr und zugleich als Religionslehrer an der HTL Steyr.

Von Februar 1951 bis September 1986 war Steinbock dann als Stadtpfarrer in Steyr tätig. Am 13. Mai 2004, starb Johann Steinbock im Alter von 94 Jahren. Er wurde am Taborfriedhof in Steyr begraben.