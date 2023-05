Kultur & Society

100-jähriges Be­stands­jubiläum der Frei­willigen Feuer­wehr Behamberg

BEHAMBERG. 1923, vor genau 100 Jahren fand das Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Behamberg statt. Zu diesem 100-jährigen Bestandsjubiläum veranstaltet die Feuerwehr Behamberg von 02.- 04. Juni ein dreitägiges Zeltfest rund um das Feuerwehrhaus Behamberg. Am Freitag, 02. Juni, wird das Wochenende mit dem Maibaumzurückbringen mit Gerichtsverhandlung am Dorfplatz und anschließendem Zeltbetrieb mit Musik von Wolfgang Schweinsteiger eröffnet ...

Gleich danach startet die Warm-Up-Party mit DJ Feybl. Eintritt ist bis 20.30Uhr frei danach 5€. Am Samstag, 03. Juni, steht am Vormittag der Abschnittsfeuerwehrjugendleistungsbewerb ab 11.00Uhr und am Nachmittag der Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb ab 14.00Uhr am Programm, ab 11.00Uhr Zeltbetrieb. Am Nachmittag ab 15:00Uhr sorgt Wolfgang Schweinsteiger für Unterhaltung im Festzelt. Am Abend ab 19.00 Uhr wird "Die Chefpartie" und anschließend DJ Kogsi im Zelt für Stimmung sorgen. Am Sonntag, 04. Juni, findet um 09.30Uhr eine Feldmesse umrahmt mit dem Musikverein Behamberg und Feuerwehrdamenchor Behamberg & Wachtberg mit anschließendem Festakt im Zelt vorm Feuerwehrhaus Behamberg statt.

Anschließend gibt es einen Frühschoppen, musikalisch umrahmt vom Musikverein Behamberg. Für die jungen Gästen gibt es eine Hüpfburg und Kletterwand sowie an allen 3 Tagen eine kühle Erfrischung mit einem Eis von Street-Eis Soft&Slush. Das ganze Wochenende gibt es eine kulinarische Verwöhnung mit selbstgemachten Speisen und Mehlspeisen von der Feuerwehr Behamberg. Der Reinerlös dient zur Anschaffung von Einsatzgeräten und Einsatzbekleidung.

"Die Freiwillige Feuerwehr Behamberg freut sich auf zahlreiche Besucher, um gemeinsam das Jubiläum zu feiern."