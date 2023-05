Kultur & Society

Lange Nacht der Kirchen 2023 im Zeichen der Gemeinschaft

STEYR. Die Lange Nacht der Kirchen 2023 geht am 2. Juni 2023 von 19:00 – 22:00 in drei Pfarren am Rande der Stadt und bietet bewusst ein gemeinschaftsförderndes kulturelles und spirituelles Programm ...

Neben den spirituellen Programmpunkten stellen die jeweiligen Pfarrgemeinden ihr soziales Engagement und ihre Angebote zur Teilnahme vor.

Die Kirche am Tabor (Pfarre Hl. Familie) widmet sich unter dem Stichwort „Erlebniskirche“ mit einer „Mutter-Erde-Show“ unserem Planeten Erde und bietet darüber hinaus die Möglichkeit zur interkulturellen Begegnung sowie zur Besinnung.



Die Kirche am Resthof (Pfarre St. Franziskus) begibt sich auf die Spuren des Pfarrpatrons mit Meditation, Musik und Kunst und Interpretationen zum Sonnengesang. Einen Höhepunkt bildet der Auftritt der Chorreichen 17 um 22 Uhr.



In der Kirche auf der Ennsleite (Pfarre Hl. Josef) treten Jugendliche und Junggebliebene mit der Architektur der Kirche in Interaktion und begeben sich in einer Performance auf eine Reise durch das eigene Leben. Bei der svon Evangelischer Gemeinde und Pfarre Ennleite gestalteten POP-UP Church am Kirchenplatz stehen Angelika Paulitsch und Markus Gerhold als Seelsorger*in für Gespräche zur Verfügung.



Den gemeinsamen Abschluss bildet ein Abendgebet um 23 Uhr in der Kirche am Resthof mit anschließendem gemütlichem Ausklang und Möglichkeiten miteinander ins Gespräch zu kommen.



Beim Kirchen Clubbing der Jugend in der evangelischen Kirche wird die lange Nacht der Kirchen erst richtig lang. Das Kirchengebäude wird zum Club. Es gibt Longdrinks statt Messwein. Die Kirchenbänke weichen der Tanzfläche. So feiern wir ab 0.30 Uhr bis 4 Uhr lautstark und ausgelassen das Leben. Den Soundtrack dazu liefert DJ coryngma.



Mit dem Shuttledienst der Stadtbetriebe Steyr kann zwischen den Stationen zeitgerecht und umweltbewusst gewechselt werden. Jeweils zur vollen Stunde (20, 21 und 22 Uhr) starten die Programmpunkte.



“Es freut mich, dass die Lange Nacht der Kirchen 2023 trotz der aktuellen Umbrüche in den Steyrer Pfarrgemeinden stattfinden kann. Wir setzen mit dem diesjährigen Angebot unter dem Motto ‚Du bist nicht allein‘ ein Zeichen der Gemeinschaft inmitten unruhiger und für viele belastender Zeiten” so Projektkoordinator Ewald Staltner.