Chormusik erfüllt Steyrer Altstadt

STEYR. Chormusik in vielen Formen und Facetten erfüllt am Vormittag des 10. Juni 2023 wieder das Steyrer Stadtzentrum. Vom Grünmarkt bis in die Enge Gasse und in zahlreichen Innenhöfen gibt es gratis Open Air Chormusik. 13 Chöre mit fast 300 SängerInnen, singen für Tausende Gäste und BewohnerInnen ...

"Sängerlust–Steyr singt" organsiert zum achten mal das große Fest für SängerInnen und BesucherInnen. Von 09:30 bis 11:30 singen in zwölf historischen Höfen, dreizehn Chöre aus Steyr und der Region aus ihren Programmen. Die Chöre präsentieren Volksmusik, Rock- und Pop, Schlager, Spirituals, Klassik, sowie Musik aus aller Welt. Um 12:00 Uhr gibt es ein großes gemeinsames Abschlusskonzert aller dreizehn Chöre. Julia Auer dirigiert dabei nahezu 300 SängerInnen beim Leopoldibrunnen.

Mitwirkende Gruppen: Chor des BRG, Chor der BAfEP, Chor Querfödein, D´Huznbleiba, Kalkalpen Manna´sang, Adlwanger Sängerrunde, Männerchor Garsten, NowaCanto, Sängerlust – Steyr singt, „Steryrerlinge“ der LMS, Girlygroup und Vokalix der LMS, woman4voices LMS, GV Wartberg/Krems, Sängerrunde Neuhofen/Krems, Sing and Swing Ternberg.