Kulinarik­festival TAVOLATA Steyr: Talents of the Future

STEYR/STEYR-LAND. Das heuer zum zweiten Mal veranstaltete Kulinarikfestival TAVOLATA findet 2023 an zwei verlängerten Wochenenden vom 7. bis 18. Juni 2023 in Steyr und der Nationalpark Region statt. Mit Junior TAVOLATA gibt es heuer erstmals einen großen Auftritt der Steyrer Gastrolehrlinge und der Schüler:Innen der BBS Weyer: mit einer Prise Romantik beim Dinner im neu renovierten Stadtmuseum Steyr und als genussvolle musikalische Weltreise in Weyer ...

«Kulinarik & Geschichte» im Stadtmuseum Steyr

Im Innerberger Stadel, dem neu gestalteten Stadtmuseum, setzen Steyrer Gastrolehrlinge bei Junior TAVOLATA am Donnerstag, 15. Juni 2023, inmitten der romantischen Ausstellungsräume kulinarische Zukunftsakzente. Aperitif und Amuse gueule werden im Innenhof serviert, Tapas „In der Alten Schmiede“ zwischen Zain- und Breithammer. Zu Tisch geht’s dann im 1. Stock des ehemaligen Getreidespeichers. Der Ausklang findet am Vorplatz bei Kerzenschein rund um „Ins Neutor“ statt. Zwischen den Gängen werden amüsante Geschichten erzählt, für Top-Weine sorgt das Weingut Pfaffl.

Preis: € 120,- pro Pers. inkl. Getränke, Infos und Tickets: www.tavolata.at

Swingin’-Brunch in Weyer

Vom Ennstal in die weite Welt geht es musikalisch-kulinarisch am Samstag, den 17. Juni 2023, in der BBS Weyer. Im neu renovierten Bertholdsaal servieren die Schülerinnen und Schüler Brunch-Klassiker und regionale Schmankerl mit internationalem Touch. Dazu zeigen die Jungsommeliers, Käsekenner und Jungbarkeeper ihr Können. Für beschwingte Atmosphäre sorgt die Band «Say Yes & Keep Swinging». Die Veranstaltung findet im Konzert- und Veranstaltungssaal, bei Schönwetter im Garten am Gaflenzbach mit überdachter Terrasse statt.

Preis: € 57,- pro Pers. inkl. Brunch, 1 Glas Sekt und Säfte, Infos und Tickets: www.tavolata.at

Donnerstag, 15. Juni, Steyr, und Samstag, 17. Juni 2023, Weyer

Junior TAVOLATA – die Talente der Zukunft

im Stadtmuseum Steyr und beim Swingin’-Brunch

