1. Münich­holzer Fun Night: Spaß und Genuss im Hoiz

STEYR. Am Samstag, 10. Juni findet in Steyr-Münichholz die 1. Auflage der Fun Night statt. Organisiert wird dieses Event von sechs renommierten Gastronomen und Peter Röck. In allen teilnehmenden Lokalen gibt es neben den bewährten kulinarischen auch musikalische Leckerbissen ...

Die Palette deckt fast jeden Gusto ab. Ein kostenloser Shuttle-Service ab 17 Uhr begleitet die Besucher von einem Live-Erlebnis zum nächsten. Im 30-Minuten-Rhythmus klappert ein Shuttlebus alle Veranstaltungsorte ab. Unter den teilnehmenden Gaststätten ist eine Bandbreite vom Feinschmeckerlokal bis zur Kellerbar alles vertreten. Besonders erfreulich für diejenigen, die gern einmal bis zum Morgengrauen durchfeiern. Die Sperrstunde wird in der Fun Night bis 4 Uhr ausgedehnt.

Die musikalische Speisekarte ist vielfältig:

Café Pavillon: The Pure ab 20 Uhr

Gasthaus Zöchling: Two Live Walter Huber & Sabine Rieder 18 Uhr

Restaurant Fidos: Pop Up Aid Club 18 Uhr

Café Pik Ass: Klaus Niederhofer 19 Uhr

Speedy Keller: DJ Paradox 21 Uhr

Gasthaus Waldstube: Gerry 17 Uhr

Alle sechs Konzerte und der Shuttlebus sind kostenlos.

Foto: Peter Röck