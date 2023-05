Kultur & Society

Steckerl­fisch­grillen bei der Feuerwehr Aschach

ASCHACH. Die FF Aschach lädt am Mittwoch, 07. Juni 2023, ab 18 Uhr ins Feuerwehrhaus Aschach an der Steyr zum Grillabend. Die insgesamt 108 Kameradinnen und Kameraden bieten neben den hervorragenden Steckerlfischen noch weitere Spezialitäten vom Grill an ...

Auch für die durstigen Gäste haben die Aschacher Florianis so manches zu bieten, wie eine Seiterlbar mit frisch gezapftem Bier. Aber auch der Wein vom Winzer ihres Vertrauens darf nicht fehlen, damit einem gemütlichen Abend nichts im Wege steht. Mit dem Reinerlös des Abends werden Ausrüstungsgegenstände und Schutzbekleidung angeschafft.

"Die FF Aschach/Steyr freut sich auf Ihren Besuch!"

Foto: FF Aschach