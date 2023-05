Kultur & Society

Die Stolper­steine: Ein einzigartiges Denk­mal

STEYR. Als weltweites Projekt gegen das Vergessen sollen die „Stolpersteine“ in Städten an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Auf den ersten Blick wirken sie eher unscheinbar. Auch in Steyr findet man mittlerweile 11 der weltweit über 110.000 verlegten Steine ...

Unter Beteiligung von rund 170 Teilnehmer:innen wurde am Mittwoch, 24. Mai in der Enge, der Gleinker Gasse und am Wieserfeldplatz, erstmals einer Reihe Steyrer jüdischer Opfer des Nationalsozialismus mit Stolpersteinen gedacht. Vor den letzten Wohnorten der Familien Garde, Enge Gasse 18, Reis, Gleinkergasse 18, Uprimny, Wieserfeldplatz 21 und Popper Wieserfeldplatz 27 wurden Stolpersteine aus dem Projekt des Künstlers Gunter Demnig verlegt. Hierzu waren viele Nachfahren der Opfer aus Israel und anderen Staaten angereist.

Die Verlegung wurde musikalisch von Paul Schuberth und Tomás Novák begleitet. Danach gab es eine Abschlussveranstaltung im Museum Arbeitswelt, bei der einige Nachfahren, die Stadträtin Katrin Auer, in Vertretung von BGM Markus Vogl, und die Initiatorin des Steyrer Stolpersteinprojektes Waltraud Neuhauser-Pfeiffer Reden hielten.