Schreiber­huber liest dreimal Bern­hard

STEYR. In seiner Novelle „Der Italiener“ lässt Thomas Bernhard die Schlussworte erklingen: „In Rom sitzen immer die falschen Leute, in jedem Staat sitzen in jeder Hauptstadt, in Parlament und Regierung, immer die falschen Leute." – „Es entsteht bereits in seinem Frühwerk eine tiefsinnige Wahrheitsfindung einer humoresk anmutenden, entzerrten und zeitlosen Gesellschaftkritik“, so Hapé Schreiberhuber, der drei szenische Lesungen in Steyr und Pettenbach plant ...

Die zwei Novellen „Der Italiener“ und „Der Hutmacher“ liest Schreiberhuber ungekürzt in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag am Samstag, den 17. Juni (20:00 Uhr) und zur Sonntags-Matinée am 18. Juni (11:00 Uhr) im Schlossatelier (Innenhof von Schloss Lamberg). Er hat sich als Bildkünstler 2011 dem Wort zugewandt und leitet künstlerisch das Styraburg Festival seit 2007. Er gastiert vor allem mit seinen Rainer-Maria-Rilke-Projekten im deutschsprachigen Raum.

Zum Inhalt:

„Der Italiener“ zeigt bereits alle Raffinessen seiner unverwechselbaren Sprache: Ironie und geniale und kammermusikalische Sprachmelodie. Die Selbstbetrachtung des Schriftstellers und eines italienischen Geschäftsmannes, der zum Begräbnis des Schlossherren geladen ist, wird zur Offenbarung von Zeitgeschichte und bleibt dennoch verborgen als Geheimnis. „Der Hutmacher“ behandelt die Problematik des Abschiebens alter Menschen. Der Text beschreibt einen Hutmacher, der in seinem Haus immer wieder ein Stockwerk nach oben ausweichen muss, bis er sich irgendwann in einem unbequemen Dachgeschoss wiederfindet, sodass er keinen anderen Ausweg findet, als sich schließlich aus dem dritten Stock in den Tod zu stürzen.

Termine:

15. Juni / 19:00 Uhr / Schriftmuseum Pettenbach

17. Juni / 20:00 Uhr / Schlossatelier (Hof von Schloss Lamberg)

18. Juni / 11:00 Uhr / Schlossatelier

Kartenverkauf:

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

styraburg.com

Telefon: 0650 59 22 322