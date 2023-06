Kultur & Society

Draußen im Steyr­dorf: Konzert­reihe am 11. und 25. Juni

STEYR. Am am Sonntag, 11. Juni 2023 findet um 11 Uhr im Dunklhof (bei Schlechtwetter im Museum Arbeitswelt) das erste von zwei Konzerten der Konzertreihe „Draußen im Steyrdorf“ mit dem „Ersten Wiener Heimorgelorchester“ statt. Zwei Wochen später am Sonntag, 25. Juni ebenfalls im Dunklhof um 11 Uhr das zweite Konzert mit „Wieder, Gansch & Paul“ ...

Draußen im Steyrdorf ist eine ehrenamtlich von ein paar Steyrdorfer:innen organisierte Veranstaltungsreihe, die 2017 begann und bisher Konzerte im Dunklhof, beim Roten Brunnen und am Wieserfeldplatz umfasst. Unterstützt wird "Draußen im Steyrdorf" dabei von Stadt Steyr, Mayr Bau, dem Museum Arbeitswelt (als Schlechtwetter-Location) und vielen anderen. "Neben dem Antrieb, Kulturschaffende nach Steyr zu bringen, die wir gerne selber in unserer Stadt hören und sehen möchten, ist es Ziel, Kultur außerhalb der institutionalisierten Kulturstätten in den öffentlichen Raum zu bringen und (bei freiwilligem Eintritt = der Klingelbeutel geht um) niederschwellig zugänglich zu machen."

Bisherige Künstler:innen:

2017: Die Strottern

2018: Wiener Blond, Trio Lepschi

2019: Martin Spengler & die foischn Wiener, Großmütterchen Hatz & Klok, Bertl Müttter & Matthias Loibner

2020: Kollegium Kalksburg

2022: Wanderbühne Tarkabarka

Unten: Wieder, Gansch & Paul. Foto © Lukas Beck