Ober­österreich vom Ober­feinsten: Erst­aus­strahlung am 08. Juni

STEYR. Was ist typisch oberösterreichisch? Was macht die Kultur Oberösterreichs so einzigartig? Wie ticken Land und Leute? Die Antworten gibt Moderator und Skilegende Hans Knauß in der siebten Folge der beliebten ORF-Serie „Österreich vom Feinsten“ ...

Er erkundet drei oberösterreichische Regionen: die Romantikstadt Steyr mit ihren Bürgerhäusern aus allen Stilepochen, den Nationalpark Kalkalpen, der das Sengsengebirge und das Reichraminger Hintergebirge umfasst und das größte zusammenhängende Waldgebiet Österreichs schützt sowie die Kurstadt Bad Hall, deren Kurpark mit 40 Hektar einer der größten und ältesten Parkanlagen Österreichs ist. „Die Hälfte unserer Gäste stammt aus Österreich, daher ist eine solche Sendung, die zeigt, wie wunderschön und erlebnisreich unser Bundesland ist, umso wichtiger. Die Sendung heißt ja normalerweise ‚Österreich vom Feinsten‘, doch diesmal heißt sie ‚Oberösterreich vom Oberfeinsten‘“, zeigte sich Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat bei der Vorpremiere der kommenden Folge in Steyr begeistert.

„Es wird hier eine Region gezeigt, die außergewöhnliche Natur, regionale Vielfalt, echte Volksmusik und großartige Menschen vor den Vorhang holt. Wir sind stolz auf unser Bundesland und mit dieser großartigen Produktion wird zum Beginn der Sommersaison unser vielfältiges Urlaubsland perfekt in Szene gesetzt“, so Landesrat Achleitner weiters. Gäste bei der Vorpremiere waren neben Landesrat Achleitner auch Hans Knauß samt seiner Familie, Ing. Markus Vogl (Bürgermeister der Stadt Steyr), Anna Demmelmayr-Durst (Vizebürgermeisterin Stadt Steyr), Judith Ringer (Stadträtin Stadt Steyr), Andreas Winkelhofer (Geschäftsführer OÖ Tourismus), Elisabeth Eisner („Österreich vom Feinsten“-Regisseurin), Gernot Rath (ORF-Steiermark-Kulturchef), Wolfgang Marecek (ORF Landesstudio OÖ) und zahlreiche Mitwirkende aus dem Film.

Erstausstrahlung am kommenden Donnerstag

Die österreichweite Erstausstrahlung ist am kommenden Donnerstag, 8. Juni 2023, um 20:15 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Echt, ehrlich, Oberösterreich: Begegnungen im Fokus

Wesentliche Elemente der Sendung – eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark – sind die zahlreichen Begegnungen und Gespräche: Hans Knauß trifft auf unterschiedliche Persönlichkeiten, die mit ihrer Heimat eng verbunden sind und die zu einem Streifzug durch die vielen Facetten „ihrer“ Region einladen – von typischen kulinarischen Spezialitäten über Handwerkskunst, Brauchtum und Tradition bis hin zu sportlichen Aktivitäten. „Die Oberösterreich-Ausgabe der ORF-Serie ‚Österreich vom Feinsten‘ zeigt eindrucksvoll, dass die Menschen das Land prägen und die Kultur einer Region ausmachen. Genau das schätzen unsere Gäste. Gratulation zu dieser Sendung, die mit viel Feingefühl und Lebensfreude eine wunderbare Region Oberösterreichs präsentiert“, freut sich Mag. Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer Oberösterreich Tourismus auf die Ausstrahlung im Hauptabendprogramm in ORF 2.

Für das Drehbuch und die Regie verantwortlich war Elisabeth Eisner: „Wir hatten eine wunderbare Zeit in Oberösterreich. Ich freue mich sehr, dass wir so freundlich aufgenommen worden sind, denn nur so kann diese Sendung auch gut gelingen. Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden“. Und Eisner weiters: „Die drei Gebiete rund um Steyr, den Nationalpark Kalkalpen und Bad Hall waren für mich nicht ganz unbekannt. Nun konnte ich diese Regionen in meiner Aufgabe als Regisseurin sorgfältig erkunden und sie in ihrer einzigartigen Vielfalt in der Sendung vorstellen. Die Landschaften, die Städte, die Kultur, die Musik, die Menschen – das ist wirklich ‚Österreich vom Feinsten‘ in Oberösterreich.“ Hans Knauß war ebenfalls begeistert von seinem Ausflug nach Oberösterreich. „Ich war in dieser Gegend früher öfters mit dem Motorrad unterwegs, umso schöner für mich, dass ich Land und Leute jetzt beim Drehen dieser Folger näher kennenlernen konnte“, so der Moderator.

Produktion in enger Zusammenarbeit

Eine TV-Produktion benötigt einiges an Vorbereitungsarbeiten und Planung. Die Gastgeber sind der Tourismusverband Steyr & Nationalpark Region mit dem Tourismusverband Bad Hall, die zahlreiche Vorbereitungen und die Schauplätze vor Ort organisierten sowie die Mitwirkenden koordinierten. „Wir haben hart daran gearbeitet, die optimalen Rahmenbedingungen für das Produktionsteam zu schaffen, damit eine schöne Sendung mit tollen Bildern aus unserer Region entsteht. Und das ist auf jeden Fall gelungen“, zeigte sich Eva Pötzl, Geschäftsführerin Tourismusverband Steyr & Nationalpark Region überzeugt. Die gute Zusammenarbeit hob auch Sylvia Topitschnig, Geschäftsführerin Tourismusverband der Tourismusregion Bad Hall, hervor: „Die Serie ist eine besondere Gelegenheit, die wunderschöne Kurstadt Bad Hall mit ihrem seit 1855 bestehenden Kurorchester mitten im 40 ha großen Kurpark ins Rampenlicht zu rücken.