Kultur & Society

HEY! Ferien­camp 2023: Von Action bis Krea­tivität

STEYR. Nach einem erfolgreichen Start des HEY! Feriencamps im letzten Jahr wurde auch dieses Jahr ein tolles Programm zusammengestellt. Es gibt ein umfangreiches Actionprogramm mit Tennis, Skateboard, Scooter, Bike, Klettern und Wildlife. Neu sind das Schwimmcamp und Beach Volleyball. Die Kreativcamps kommen auch nicht zu kurz: Street Art, Fashion Design, Video Clip Dancing und das Mal Atelier stehen auf dem Programm ...

Sehr beliebt waren im letzten Jahr das Musical Camp und Roboter Design. Beim Moviecamp wird ein eigener Film gedreht. Die Auswahl ist also riesengroß. "Am Vormittag sind die Kinder bei den gewählten Spezialprogrammen, am Nachmittag gibt es ein Gemeinschaftsprogramm mit Rätsel Rallye und Olympiade und 2x pro Woche gehen wir schwimmen. Dabei sind die Kinder immer von verantwortungs- vollen Betreuerinnen begleitet." Die große Abschlussshow im HEY! ist das wöchentliche Highlight. Alle Camps finden im Campzentrum beim Kremser Tennisclub statt. Mit dem „early check in“ sind die Kinder bereits ab 08.00 Uhr in der Früh betreut.

"All Inclusive ist selbstverständlich im HEY! Feriencamp Krems, das mit einem Wochenpreis von EUR 209,- ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis bietet. Jetzt rasch noch die letzten Plätze sichern!"

Alle Details unter www.ferien4kids.at oder unter Tel 02732 / 210 10 40.