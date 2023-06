Kultur & Society

Sprach­café für kleine und große Bücher­würmer am 28. Juni

STEYR. Beim Sprachcafé des Caritas-Integrationszentrums Paraplü dreht sich am Mittwoch, 28. Juni, alles um mehrsprachige Kinderbücher. Von 9 bis 12 Uhr werden in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. in der Bahnhofstraße 20 in Steyr an den verschiedenen Sprachtischen Geschichten in unterschiedlichen Landessprachen vorgelesen. Die Stadtbücherei gibt ebenfalls einen Einblick in die große Bandbreite der vorhandenen Lektüre ...

Das Sprachcafé des Caritas-Integrationszentrums bietet die Möglichkeit, in gemütlicher Atmosphäre mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen ins Gespräch zu kommen. Ebenso gibt es kulinarische Kostproben aus verschiedenen Ländern der Welt zu genießen. An den Sprachtischen werden Kindergeschichten in Englisch, Farsi, Arabisch, Albanisch, Thai oder Ukrainisch vorgelesen. Im so genannten „Reading Corner“ sind die Besucher*innen herzlich eingeladen, aus ihrem mitgebrachten Lieblingsbuch in der jeweiligen Herkunftssprache vorzulesen.

Als Kooperationspartner präsentiert die Stadtbücherei der Stadt Steyr einen Tisch mit verschiedenen Lesebuch-Kostproben und gewährt einen mikroskopischen Blick auf das kleinste Buch der Welt. Zudem können Informationen zur Ausleihe sowie dem aktuellen Medienbestand eingeholt werden. Auch das Integrationszentrum Paraplü bringt zum Sprachcafé eine bunte Mischung von Büchern mit und stellt die hauseigene Bücher-Börse vor.