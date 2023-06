Kultur & Society

Sommer­fest 2023 der Frei­willigen Feuer­wehr Schwaming

GARSTEN/SCHWAMING. Nach dem erfolgreichen Anlauf dieser neuen Veranstaltung im Vorjahr findet das Sommerfest der FF Schwaming am 01. Juli 2023 seine Fortsetzung. Die Veranstaltung startet um 17:00 Uhr beim Feuerwehrhaus in Schwaming (Tinstinger Straße 52, 4523 Garsten) und findet bei jeder Witterung statt ...

Es wird ein umfangreiches Programm für die jüngsten Festgäste geben. Eine Hüpfburg, ein Schminkzelt und ein Geschicklichkeitsparkour wird den Kindern geboten. Für eine gemütliche Abendstimmung wird ein Lagerfeuer sorgen. Musikalisch werden die Festgäste von den "Oswalder Buam" durch den Abend begleitet. Mit den bekannten Schwaminger Spezialitäten (Kistenbratl, Schnitzl, Gemüselaibchen und co.) werden die Gäste kulinarisch verköstigt.

Neu im Programm findet man eine gemütliche Weinlaube und eine Proseccobar. Am Dachboden kann in der Bar wieder bis in die frühen Morgenstunden gefeiert werden. Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt der Feuerwehr zur Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges zugute.

"Auf euren Besuch freuen sich die KameradInnen der Freiwilligen Feuerwehr Schwaming."