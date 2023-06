Kultur & Society

GRÜNLAND Fest­ival macht den Schloss­park zur Musik-Oase

STEYR. Das GRÜNLAND Festival lädt am Wochenende 3.500 Gäste zu alternativen Klängen aus Österreich, von Indie-Rock über RnB bis hin zu Hip-Hop. Catastrophe & Cure, NNOA, TASHEENO, Kitana und viele mehr, spielen bei freiem Eintritt. Ein Höhepunkt ist die spektakuläre Feuershow und eine Charity-Bühne, die für einen guten Zweck sammelt ...

Seit über 20 Jahren verwandelt das GRÜNLAND Festival die Lichtung vor dem Palmenhaus im Schlosspark in ein Festivalgelände mit einzigartigem Flair. Um die 3.500 Besucher:innen werden am 23. und 24. Juni 2023 bei freiem Eintritt ein vielfältiges Programm mit alternativer Musik aus Österreich genießen. "Das GRÜNLAND Festival ist als Teil des Steyrer Stadtfests nicht mehr wegzudenken”, so Christoph Schobesberger, ehrenamtlicher Obmann des Kulturverein GRÜNLAND. “Unser ehrenamtliches Team verwandelt auch dieses Jahr den Schlosspark zu einem wundervollen Platz der alternativen Musik aus Österreich - auch abseits des musikalischen Kommerz.“

Die Bands für das diesjährige Festival stehen bereits fest: Höhepunkt wird Catastrophe & Cure sein, eine Fixgröße der österreichischen Indie-Szene mit Wurzeln in Steyr. Ebenfalls mit dabei sind die RnB/Pop-Musikerin NNOA, das Elektronik-Duo TASHEENO mit Band und die Hip-Hop Künstlerin Kitana. Auch die beliebte Feuershow bleibt ein Fixtermin am Samstag.

Für durchgehend tanzbare Musik sorgt auch dieses Jahr die Charity-Bühne der DJs des Pop Up Aid-Club. Im Vorjahr wurden am GRÜNLAND 3.000€ für das Frauenhaus Steyr gesammelt. Dieses Jahr gehen die Spenden des Becherpfands an das Kinderschutzzentrum WIGWAM, eine Steyrer Institution, die sich seit über 20 Jahren gegen Gewalt an Kindern einsetzt.

Timetable

Freitag - 23.06.2023

Main Stage

ab 18.00 Eylla

ab 19.50 Electric Limbs

ab 21.55 Nnoa

ab 23.40 Catastrophe & Cure

Charity Stage

by Pop-Up Aid Club

ab 17.00 modulate_mind

ab 18.40 Phanganeer

ab 20.45 Groover

ab 22.45 ProFiler

Samstag - 24.06.2023

Main Stage

ab 18.00 Unterhimmel

ab 19.40 Alligatorman & MDK

ab 21.30 FEUERSHOW

ab 21.55 Kitana

ab 23.40 Tasheeno

Charity Stage

by Pop-Up Aid Club

ab 17.00 SoundSittich

ab 18.40 FMH

ab 20.35 Captain Caracho

ab 22.45 Lili Dust