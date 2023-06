Kultur & Society

Artweek: Die Work­shops des Styra­burg Festivals

STEYR. Sieben renommierte Künstler*innen geben ihr Wissen und ihre Erfahrung an Kreative, Kunstschaffende und -Interessierte weiter. Geplant sind wieder sechs Workshopgruppen in den alten und neuen Künsten. Im historischen Zentrum wird in unterschiedlichen Ateliers gearbeitet ...

Die 13. Kunstwoche/Artweek ist aber mehr: Ein Zusammenwirken von Artists in Residence und kulturinteressierten Menschen, die sich in der künstlerisch besser verwirklichen - und so widersprüchlich die Zeit auch sein mag - mit eigenen Händen die eigenen, schöpferischen Fähigkeiten ausbauen möchten.

Programm:

BACHIANA POÈME / Konzert und Lesung

Wir sind so wild nach Bach und Erdbeermund

Die besondere zweimalige Eröffnungsperformance für die Kunstwoche. Das Musikerduo „Bachinana” mit Kurt Gold (Cembalo/Akkordeon) und Philipp-Johann d'Atri (E-Gitarre) formt sich mit ihren außergewöhnlichen Johann-Sebastian-Bach-Interpretationen zum Trio mit Hapé Schreiberhuber, der berühmte Liebesgedichte und Balladen von Rainer Maria Rilke und Francois Villon rezitieren wird.

Samstag, 08. Juli / 20:00 Uhr / Schlossatelier / 30.- Euro oder Samstag, 09. Juli / 20:00 Uhr / Schlossatelier / 30.- Euro

Steinbildhauerei / Christian Strutzenberger

Do 13.07. - So 16. Juli / 4-Tage-Workshop Alabaster / 350.- Euro; Fr 14.07. - So 16. Juli / 3-Tage-Workshop/ 290.- Euro

Steindruck / Hubert Rittberger und Hapé Schreiberhuber

Do 13.- Fr 14. Juli / 2-Tage-Workshop/ 220.- Euro

Porträt zeichnen / Hapé Schreiberhuber

Kurs 1: Mo 17.07. / 140.- Euro; Kurs 2: Di 18.07. / 140.- Euro

Reportage und Street-Photography / Ron Sandmayr

Sa 15.07. – So 16.07. / 2-Tage-Workshop / 290.- Euro

Über Filme sprechen / Dr. Martin Miersch

Kunstgeschichtliche Moderation und Analyse von Filmklassikern und Remakes

Sa 15.07. / 19:30 Uhr / 20.- Euro; So 16.07. / 19:30 Uhr / 20.- Euro

African Dance / Yasinta Balama

Kurs 1: Mi 19.07. / 90.- Euro; Kurs 2: Do 20.07. / 90.- Euro

Es gibt keine Anmeldefrist. Die Kurse können auch individuell kürzer gebucht werden. Für Schüler*innen und Student*innen gibt es bei Anfrage ein Kontingent gebührenfreier Kursplätze.

Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!