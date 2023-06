Kultur & Society

Spiel in den Vierteln: Ferien­programm im Sommer

STEYR. Die langen Sommerferien können für die Eltern oft eine große Herausforderung werden, immerhin müssen neun Wochen Kinderbetreuung organisiert werden. Der Bedarf an einer sinnvollen und aktiven Nachmittagsbeschäftigung von Kindern und Pflichtschülern, die ihre Ferienzeit zu Hause verbringen, ist daher sehr groß ...

Aus diesem Grund organisiert die Stadt Steyr pünktlich zum Ferienbeginn im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit die Durchführung von dem Freizeitprojekt „Spiel in den Vierteln“ in Kooperation mit dem Verein Kinderfreunde Steyr-Kirchdorf. Dieses Konzept wird schon zum 21. Mal angeboten. Über einen Zeitraum von 6 Wochen tourt ein Team, bestehend aus drei ausgebildeten Spielanimateuren, mit dem Spielbus der Kinderfreunde durch die Stadtteile von Steyr und bietet wöchentlich immer am gleichen Platz, am gleichen Wochentag und zur gleichen Uhrzeit ein attraktives und spannendes Spieleprogramm an.

Dieses Jahr liegt bei den Kinderfreunden der Programmschwerpunkt bei der Klimagerechtigkeit. Dies ist ein großes und komplexes Thema, darum werden sich die Spielanimateure auf die unterschiedlichen Tiere auf den verschiedenen Kontinenten konzentrieren. Es wird gebastelt, gespielt und somit gibt es keinen Raum für Langeweile mehr.

Termine und Plätze

Montag:

Ennsleite (Spielplatz Otto-Glöckel-Straße):

10.07.2023, 17.07.2023, 24.07.2023, 31.07.2023, 07.08.2023, 14.08.2023, jeweils 15 – 19 Uhr

Dienstag:

Wehrgraben (Spielplatz Volksschule)

11.07.2023, 18.07.2023, 25.07.2023, 01.08.2023, 8.08.2023, jeweils 15 – 19 Uhr

Mittwoch:

Knoglergründe (Fun Court):

12.07.2023, 19.07.2023, 26.07.2023, 02.08.2023, 9.08.2023, 16.08.2023, jeweils 15 – 19 Uhr

Donnerstag:

Münichholz (Gasthof Zöchling, Franz-Schuhmeier-Straße 2a):

13.07.2023, 20.07.2023, 27.07.2023, 03.08.2023, 10.08.2023, 17.08.2023, jeweils 15 – 19 Uhr

Freitag:

Resthof (Resthofstraße 64 im Hof):

14.07.2023, 21.07.2023, 28.07.2023, 04.08.2023, 11.08.2023, 18.08.2023, jeweils 15 – 19 Uhr