Trauer um Vize­bürger­meister a.D. Leopold Tatzreiter

STEYR. Die Steyrer Sozialdemokratie trauert um eine ihrer großen Persönlichkeiten. Leopold Tatzreiter starb in der Nacht auf den 21. Juni im Alter von 83 Jahren. „Vizebürgermeister außer Dienst Leopold Tatzreiter galt als großer Sympathieträger der Arbeiterbewegung und als Aushängeschild der Sozialdemokratie. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. Für viele war er ein väterlicher Freund“, so SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Stadträtin Katrin Auer ...

„Mit dem Herzen dabei“

Bürgermeister Markus Vogl würdigt den Verstorbenen mit diesen Worten: „Ihm schlug so viel Sympathie entgegen, die Menschen spürten, dass Leopold Tatzreiter mit dem Herzen dabei war. Er war ein Musterbeispiel eines engagierten SPÖ-Funktionärs und in seinem sehr vielfältigen Einsatz für die Menschen ein Vorbild in unserer Gesinnungsgemeinschaft – und so behalten wir ihn in Erinnerung!“

Für den am 20. Mai 1940 in Ertl geborenen Kommunalpolitiker standen die Interessen der Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Kolleginnen und Kollegen im Vordergrund. In der Gewerkschaftsbewegung war Leopold Tatzreiter ebenso in führenden Positionen aktiv wie in der Kommunalpolitik. Der gelernte Werkzeugschmied, die Ausbildung hatte er in Ybbsitz absolviert, war unter anderem Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrates bei Steyr-Daimler-Puch. 16 Jahre gehörte er dem Steyrer Gemeinderat an, davon sieben Jahre als Stadtrat und von 1997 bis 2001 als Vizebürgermeister. In der SPÖ war Leopold Tatzreiter als Bezirkskassier aktiv, beim Pensionistenverband war er ein umsichtiger Bezirksvorsitzender.

Träger vieler Auszeichnungen

Leopold Tatzreiter war Träger vieler Auszeichnungen, unter anderem des Goldenen Verdienstzeichens der Republik Österreich und des Ehrenringes der Stadt Steyr. Die SPÖ hatte ihn für sein Wirken mit der Victor-Adler-Plakette geehrt, der höchsten Aufzeichnung der Sozialdemokratie. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Alten- und Pflegeheim Ennsleite.